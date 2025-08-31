Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви прямо на кладбище во время отпевания погибшего. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

© Вечерняя Москва

Утверждается, что в селе Пирятин Дубенского района Ровненской области сотрудники территориального центра комплектования забрали протоиерея Владимира Главацкого прямо с кладбища во время отпевания военного.

По данным организации, священник уже находится на учебном полигоне, передает РИА Новости.

В Киеве сотрудники ТЦК задержали силой мужчину. Его беременная девушка вмешалась, и к ней также применили силу. На опубликованных украинскими каналами кадрах видно, как она пнула сотрудницу полиции, державшую ее за волосы, после чего получила удар ногой в живот.

Жители села Бугское в Николаевской области Украины с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК.

Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.

Депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ВСУ в рамках мобилизации призывают носителей ВИЧ, больных туберкулезом в открытой форме и страдающих другими тяжелыми болезнями людей.