Зеленский анонсировал удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главкомом ВСУ, после которой анонсировал новые удары вглубь России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

© Газета.Ru

Он заявил, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».

«Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки (удары вглубь. – Газета.Ru)», — подчеркнул Зеленский.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, которое позволит ВСУ бить глубже по территории России. Он допустил, что ВСУ в скором времени используют это вооружение. Уитакер не уточнил, о каких именно средствах поражения идет речь, однако напомнил, что США намерены продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM.

По данным Уитакера, за минувший месяц Украина якобы вывела из строя около 20% российских мощностей по переработке нефти.