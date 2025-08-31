Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах нанести новые удары по территории Российской Федерации. Его слова передает местный Telegram-канал «Политика страны».

Как заявил Зеленский на фоне испытания новых украинских ракет, необходимые средства для ударов уже готовы.

«Силы и средства подготовлены, запланировали новые дипстрайки», — заявил он по итогам совещания с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сырским.

Мерц сделал резкое заявление о России

Ранее стало известно, что британские эксперты считают, что Владимир Зеленский выпрашивает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устроить шоу.