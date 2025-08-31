На Украине опубликовали видео с запуском ракет «Фламинго»

На Украине опубликовали видео с предположительным испытанием дальнобойной ракеты «Фламинго». Владимир Зеленский при этом заявил о планировании новых «дипстрайков» по РФ, сообщает украинское издание «Страна».

Издание пишет, что украинские военные паблики опубликовали, как они утверждают, запуск ракет «Фламинго». На кадрах видно, что ракета стартует с берега и уходит в сторону некой реки. О месте предполагаемых испытаний не сообщается.

Тем временем Владимир Зеленский провел совещание, в котором участвовал главнокомандующий ВСУ Сырский. После совещания Зеленский выступил с угрозой нанести удары по территории России.

«Силы и средства подготовлены. Запланировали новые дипстрайки», — заявил Зеленский.

Ранее американское издание TWZ написало, что производство ракет «Фламинго» с дальностью полета 3000 км позволит Киеву «нанести разрушительный удар вглубь России».

В реальности украинской ракеты «Фламинго» усомнились

При этом российские аналитики указывают, что Киев намерен под видом «Фламинго» использовать британскую ракету FP-5 компании Milanion Group.