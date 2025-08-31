Германия придумала альтернативу отправке военных на Украину

Германия больше не планирует отправлять своих военных на Украину в качестве миротворцев, так как не верит в скорую встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и в достижение мирного соглашения. Об этом пишет немецкий журнал Bild.

© Global look

Даже если соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто, правительство ФРГ хочет предоставлять гарантии по большей части деньгами, а не солдатами.

«По данным правительственных источников, отправка немецких солдат для наблюдения за прекращением огня не рассматривается «до дальнейшего уведомления». Ситуация может измениться только если [президент США Дональд] Трамп примет меры и Путин прекратит свою агрессивную войну. Однако, по словам правительственного чиновника, в настоящее время признаков того или иного нет», — говорится в материале.

По данным журнала, Берлин намерен дальнейше укрепить украинские вооруженные силы, в том числе за счет покрытия части денежного содержания украинских солдат.

До этого Bloomberg сообщал, что согласие на отправку своих войск на территорию Украины дали 10 европейских стран.