На Украине назвали находящийся под контролем России процент территории страны

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль пятую часть всей территории Украины.

Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram-канале.

«В прошлом месяце враг вышел на показатель в 19 процентов оккупации (в официальном российском политическом дискурсе — освобождение территорий / взятие под контроль — прим. «Ленты.ру») всей территории Украины», — сказано в публикации.

Согласно данным украинского аналитического ресурса, в августе российские войска взяли под контроль 464 квадратных километра территорий.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю ВС России заняли шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.