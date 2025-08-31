Первые с начала СВО бомбы долетели до Одесской области

В ходе ночного удара по военным целям в Одесской области впервые с начала СВО были использованы планирующие авиабомбы.

© Российская Газета

В регион прилетели четыре ФАБ с УМПК, пишет "Милитарист" без указания источника информации.

Четыре планирующие авиабомбы калибра 250 или 500 кг - стандартное оснащение бомбардировщика Су-34. На сленге ВВС оно зовется "покер".

Бомбы с УМПК после сброса с носителя летают на 80-90 километров. До этого ракеты и "Герани" активно выбивали ПВО в Одессе.

В частности, уничтожена позиция немецкого зенитного комплекса IRIS-T и спортивный аэродром, приспособленный для нужд ВСУ.

Можно предположить, что разовый бомбовый удар по Одесской области был предпринят с целью проверить эффективность данного способа. И если его результаты сочтут положительными, опыт будет масштабирован.

Кроме четырех авиабомб, в ночь на 31 сентября в Одессу и ее окрестности прилетело много "Гераней" и ракет. Удары наносились по портовой и энергетической инфраструктуре.