ВСУ потеряли возможность вести бои на важном участке фронта

Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки, тем самым лишив ВСУ возможности ведения боевых действий на одном из участков спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Операторы БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения контрбатарейной работы выявили и уничтожили точными попаданиями 122-мм Д-30 и 155-мм "Богдану" в районе населенного пункта Константиновка.

ВС РФ нанесли удар по Украине ракетами Х-101