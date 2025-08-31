ВС РФ нанесли удар по Украине ракетами Х-101

ВС РФ минувшей ночью атаковали цели на Украине ракетами Х-101, сообщает Telegram-канал Mash. Основной удар пришёлся на Одессу и область, куда отправили более сотни «Гераней» и «Гербер». Под огнём оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты Украины. В Ильичевске часть района осталась без электроснабжения.

Взрывы прогремели в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Беспилотники фиксировали в Сумской и Харьковской областях.

Названо самое успешное направление у ВС России

До этого ВС РФ для атаки применили «Искандеры-М» и «Искандеры-К», морские «Калибры», а также беспилотники «Герань-2» и крылатые ракеты Х-101, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».