В США резко высказались о НАТО

НАТО стоило распустить еще в 1990 году, поскольку альянс выполнил свое предназначение. Резкое высказывание об организации допустил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости.

«НАТО следовало распустить в 1990 году, когда президент [СССР Михаил] Горбачев распустил Организацию Варшавского договора (ОВД). Западу следовало сказать: да, мы прекращаем работу НАТО», — заявил он.

По словам экономиста, альянс «пережил свою необходимость», поскольку организация была создана для противостояния СССР, которого больше нет. Сакс назвал «неоправданным» превращение НАТО в инструмент власти США и дальнейшее расширение альянса на восток.

Ранее стало известно, что экс-президент США Билл Клинтон был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО.