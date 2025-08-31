Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы», состоящего по большей части из наемников, самовольно покинули позиции ради участия в автопробеге. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Боевики 34-го ОМПБ "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге 29 августа», — уточнил собеседник агентства.

ВСУ применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули

Ранее стало известно, что ВСУ бросили бригаду из 30 колумбийских наемников в районе Юнаковки в Сумской области. Отмечается, что украинские солдаты отступили с позиции, не предупредив об этом наемников.