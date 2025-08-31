"Росавиация" сообщила о вводе ограничений на полеты в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда ввели ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря "Росавиации" Артема Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнул он.

До этого ограничения на полеты вводились в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не работала около 40 минут. В аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа также сняли аналогичные ограничения.

Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться". В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра "Москва-Сити".

Целями часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. В июне 2025 года произошла массовая атака БПЛА на российские военные аэродромы.