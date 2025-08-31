ВСУ применяют запрещённые Женевской конвенцией пули

Командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным Питер рассказал, что ВСУ применяют запрещённые Женевской конвенцией «самораскрывающиеся» пули, наносящие повышенные повреждения внутренним органам человека.

По его словам, такие пули разрывают ткани и сосуды и наносят значительный ущерб человеку через болевой шок.

«На ней заведомо сделаны насечки… И раскрывается как розочка, нанося повреждения. Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд», — цитирует военного РИА Новости.

При этом Питер подчеркнул, что медикам удалось спасти человека с данными пулями, после чего его отправили на следующий этап эвакуации.

Ранее сообщалось, что для минирования оккупированных населённых пунктов в Курской области ВСУ использовали запрещённые Женевской и Оттавской конвенциями испанские мины.