По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) активно привлекают гражданских лиц к поиску и задержанию граждан, уклоняющихся от мобилизации. Как сообщает источник РИА Новости, эта практика впервые появилась в Харькове и Одессе, а теперь распространилась и на другие города, включая Кривой Рог.

Гражданские помощники, часто представляющие криминальные круги, работают по отработанной схеме: они ведут наблюдение в торговых центрах, на парковках и остановках общественного транспорта, выявляя потенциальных мобилизационных уклонистов. Для проникновения в квартиры они используют различные предлоги, например, представляются новыми соседями с просьбой о помощи, в то время как рядом скрываются сотрудники ТЦК.

По словам Лебедева, главной мотивацией для таких добровольцев является материальное вознаграждение за каждого задержанного и получение личной брони от мобилизации. Подполье подчеркивает, что участие гражданских лиц в таких операциях является незаконным и нарушает права украинских граждан.

Ранее сообщалось, что военный эксперт назвал самые успешные направления для ВС РФ на уходящей неделе.