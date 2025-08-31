Названо самое успешное направление у ВС России

Российская армия добилась больших успехов на южнодонецком направлении на минувшей неделе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Самые результативные действия, по моему мнению, были на южнодонецком участке. Это два участка фронта: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также район Красноармейска», — указал он.

По словам аналитика, за неделю российские военнослужащие установили контроль над рядом населенных пунктов на обоих участках. Он также отметил успехи армии в боях на участках у Малой Шапковки, Соболевки, Петропавловки и Кучеровки.