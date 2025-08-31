Марочко раскрыл причину атак Киева у Серебрянки

Подразделения ВСУ регулярно атакуют у Серебрянки Донецкой Народной Республики в надежде вернуть контроль над Кременскими лесами соседней Луганской Народной Республики, помогающими противнику снабжать группировку на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе Серебрянки уже на протяжении длительного времени идут очень тяжелые боестолкновения. Противник здесь постоянно пытается контратаковать, поскольку значимость Серебрянки для Киева очень большая: Серебрянка позволяла контролировать часть Кременских лесов, то есть осуществлять снабжение, проводить другие мероприятия", - сказал он.

Марочко уточнил, что, терпя поражения в Серебрянке, ВСУ утратили контроль над обширными территориями в Кременском лесу.

"Естественно, они до сих пор пытаются возвратить позиции, но наши военнослужащие стойко продолжают отбивать накаты со стороны врага и противодействовать диверсионно-разведывательным группам, которые работают в данном районе", - подчеркнул собеседник агентства.

20 августа Марочко сообщал ТАСС, что армия РФ выдавила украинские войска из восточной части Серебрянки, под контроль российских сил перешло порядка 60% населенного пункта. Позже военный эксперт информировал, что ВС РФ выдавливают противника из Кременских лесов, Киев контролирует менее 20% данной местности.