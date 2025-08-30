СМИ сообщили о ликвидации Израилем нескольких иранских командиров

Израильские Вооруженные силы смогли уничтожить ряд иранских военачальников и ученых-ядерщиков, отслеживая их передвижения через сотовые телефоны сотрудников охраны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), опираясь на собственные источники.

По данным издания, иранские спецслужбы выявили «критическую уязвимость в системе безопасности» после израильского удара по бункеру в Тегеране, где находились высокопоставленные иранские лица, включая президента Масуда Пезешкиана. Израиль, как утверждается, определил место встречи, взломав телефоны телохранителей, которые «неосторожно использовали» устройства и публиковали информацию в социальных сетях.

По информации NYT, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после этого инцидента приказал усилить меры безопасности, увеличить штат телохранителей и запретить использование мобильных телефонов и мессенджеров, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

Издание отмечает, что иранские власти «давно подозревали», что Израиль отслеживает передвижения военных и ученых подобным образом, и теперь охранникам разрешено использовать только рации.