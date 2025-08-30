Российские FPV-дроны начали бить вглубь Днепропетровской области

FPV-дроны российских военных начали бить вглубь Днепропетровской области, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на бойца ВСУ.

Военный с позывным Мучной рассказал о первом зафиксированном применении FPV-дронов в районе села Покровское.

«Основная проблема — это снова отсутствие системной защиты на маршрутах. По трассам и в населённых пунктах, которые уже находятся в зоне риска, до сих пор нет достаточного количества защитных сеток, навесов и укрытий от дронов», — сказал он.

О том, что сейчас идёт продвижение войск России в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населённых пунктов, 30 августа сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.