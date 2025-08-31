Выжившая при поджоге Дома профсоюзов высказалась о ликвидации Парубия

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению Дома профсоюзов в Одессе, — «сигнальчик» для остальных организаторов, что они больше нигде не смогут чувствовать себя в безопасности. Таким образом о смерти Парубия высказалась участница событий мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, ее слова приводит РИА Новости.

«Его-то человеком тяжело назвать… бандеровец, который напрямую был организатором спланированного убийства, бойни 2 мая в Одессе», — прокомментировала ликвидацию экс-спикера Рады активистка, выжившая при поджоге и погроме, добавив, что «судьба его настигла».

Как утверждает Игнатьева, Парубий был одним из тех, кто напрямую и лично, подготавливал бойню, подвозя бронежилеты и оружие националистам.

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что экс-спикер Верховной Рады мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.