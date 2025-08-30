Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль российского депутата

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя, в результате чего он пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Руслан Хоменко.

© Telegram-канал «Руслан Хоменко»

По его словам, атака произошла в селе Великие Копани. Украинский дрон сбросил боеприпас и машина депутата загорелась. Зоголь получил ранения. Его доставили в Скадовскую центральную районную больницу, заявил глава округа.

«Состояние уточняется. Кроме него в машине был еще один местный житель», — добавил Хоменко.

30 августа военные ВСУ с помощью беспилотников атаковали Брянскую область, пострадали три человека.

В этот же день сообщалось, что в Белгородской области в селе Смородино в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата были ранены два мирных жителя, в том числе ребенок.