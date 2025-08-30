Появилось первое фото истребителя Mirage на службе ВСУ

Опубликовано первое качественное фото французского истребителя Mirage 2000 с опознавательными знаками ВВС Украины.

© Соцсети

Понять, что самолет украинский, можно и без трезубца на киле - по огромным подвесным бакам под крыльями, выкрашенными в голубой и желтый цвета. Получилось похоже на украинский флаг, но против правил маскировки: по ним снизу самолет должен быть голубым, а сверху - цвета земли.

Впрочем, "Миражам" и самый лучший камуфляж не поможет. Передачу старых французских самолетов Украины с самого начала окрестили "утилизацией авиахлама".

В июле один из переданных ВСУ французских самолетов разбился из-за неисправности, летчик катапультировался. В 2024 году несколько "Миражей" попадало в других странах.

ВВС Украины получили Mirage 2000 в начале 2025 года. На днях французские власти заявили о намерении передать Киеву новую партию этих самолетов.