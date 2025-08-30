Kan: Израиль пытался ликвидировать в Газе представителя военного крыла ХАМАС
Армия Израиля совершила попытку ликвидировать в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды.
Об этом сообщает Kan.
«Целью ликвидации в городе Газа был представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда», — говорится в сообщении.
Результаты операции не обнародованы.
Ранее глава правительства хуситов в Йемене погиб в результате ударов Израиля, которые были нанесены по столице страны Сане.
Кроме того, в результате атаки погибли замглавы правительства хуситов Мухаммед аль-Мадани и несколько министров.