Хинштейн: пропавшими без вести считаются 590 жителей Курской области

Пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ считаются 590 жителей Курской области.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Установлена судьба 1542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112, к сожалению, погибших. Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек. Мы понимаем местонахождение 300 из них (и живых, находящихся в плену и в освобождённых населённых пунктах, и погибших)», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что 23 жителя региона находятся в Сумской области, по ним идёт переговорный процесс.

По его словам, о судьбе 290 человек до сих пор ничего неизвестно.

Ранее СК признал потерпевшими 14 тыс. человек по делам о вторжении ВСУ в Курскую область. Ущерб от вторжения ВСУ в регион, по данным ведомства, превышает 3 млрд рублей.