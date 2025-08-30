Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской и Харьковской областях

В субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил дальнейшие задачи. Об этом сообщает Минобороны.

Герасимов отметил, что российская армия продолжает безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — сказал Герасимов.

Также войска продвигаются в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.

Герасимов добавил, что в настоящее время ВС РФ освобождено 99,7% территории ЛНР (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории ДНР. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.