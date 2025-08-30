В Минобороны рассказали об атаках на украинские заводы и аэродромы

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 30 августа нанесли удары по технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов Украины. Об этом, как сообщается в Telegram-канале Минобороны страны, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов.

«Поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах — в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Васильково и Староконстантинове», — заявил Герасимов.

Он добавил, что ВС РФ также нанесли удары по предприятиям «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также по сборочным цехам Павлоградского химического завода, специализирующегося на производстве двигателей, боевых частей и топлива для ракет и систем управления для беспилотных летательных аппаратов.