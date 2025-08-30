Начальник Генерального штаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Валерий Герасимов рассказал на брифинге, что СВО будет продолжена. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, войска Объединенной группировки войск продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта. Он добавил, что за последние месяцы освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, пояснил военачальник.

За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76-ти важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и дронов большой дальности, уточнил Герасимов.

«На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск», — подчеркнул начальник Генштаба.

Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий, констатировал Герасимов.