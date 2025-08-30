Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО и уточнил задачи

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов подвёл итоги весенне-летней кампании 2025 года. Он уточнил задачи, поставленные группировкам войск в зоне СВО.

«Герасимов подвёл итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу», — сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Так, например, Герасимов отметил, что армия России завершает разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец в Серебрянском лесничестве в ЛНР.

Российские войска уже освободили 99,7% территории ЛНР, 79% территории ДНР, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. В Луганской Народной Республике осталось освободить менее 60 кв. км.

С марта 2025 года армия освободила 149 населённых пунктов.