Пушилин заявил, что российские войска освободили всю территорию юга ДНР

Весь юг Донецкой народной республики (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил России после освобождения населенного пункта Камышеваха. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он напомнил, что за прошедшую неделю, согласно информации Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль такие населенные пункты ДНР, как Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Таким образом, на юге республики были освобождены все населенные пункты, отметил чиновник. "Последний населенный пункт оставался, вот теперь все - на территории Донецкой народной республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики", - сказал он. 30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили 79% территорий ДНР. Также он сказал, что под контролем армии России находится 99,7% Луганской народной республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.