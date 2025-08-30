Литовские военные установили «зубы дракона» на закрытых КПП с Россией

Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией, а также вблизи используемых, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу литовских вооруженных сил.

Пирамиды появились, в частности, на неиспользуемых пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог» на границе с Белоруссией.

Кроме того, укрепления были установлены на КПП «Пограничный — Рамонишкяй» на границе с Россией.

Politico: Финляндия и Польша восстановят болота для защиты границ

В пресс-службе пояснили, что «зубы дракона» также были установлены в непосредственной доступности рядом с действующими КПП с тем, чтобы можно было быстро их использовать при необходимости.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы предложило выделить 17,5 млн евро на закупку и установку объектов контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией.