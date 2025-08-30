На Украине появился новый род войск

Вооруженные силы Украины пополнились новым родом войск.

Штурмовые войска объединили все полки этого направления под единым командованием. Ранее они входили в состав штурмовых бригад и подчинялись главкому сухопутных войск.

На текущий момент в штурмовые войска входит пять отдельных штурмовых полков ВСУ: 1-й, 33-й, 210-й, 225-й и 425-й, - пишет военный эксперт Борис Рожин.

При этом ряд бригад и батальонов не вошли в состав новых войск,хотя и именуются "штурмовыми".