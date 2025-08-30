Значение контроля ВС России над Камышевахой объяснили

Благодаря освобождению поселка Камышеваха в Донецкой народной республике (ДНР) войска Вооруженных сил (ВС) России выровняли линию фронта на границе с Днепропетровской областью. Значение контроля над данным населенным пунктом оценил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС.

«Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что под контроль Российской армии перешла почти вся пограничная территория западной части ДНР.

Об освобождении Камышевахи подразделениями группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ стало известно ранее в этот же день. В Минобороны России отметили, что военные поразили формирования механизированной бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и теробороны в районах Маломихайловки, Вороного и Сосновки Днепропетровской области.