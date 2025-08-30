Российские войска поразили завод «Мотор Сич»" в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об ударе ВС России по цеху завода «Мотор Сич» во временно подконтрольном украинским оккупантам Запорожье.

© Соцсети

«Ударом разрушен 34-й цех завода «Мотор Сич», где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ», — заявил он РИА Новости.

Вместе с этим была поражена подстанция «Запорожская», обеспечивавшая электричеством ряд заводов ВПК Украины.

«Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.