Рогов заявил об ударе ВС России по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье

RT на русском

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об ударе ВС России по цеху завода «Мотор Сич» во временно подконтрольном украинским оккупантам Запорожье.

Российские войска поразили завод «Мотор Сич»" в Запорожье
«Ударом разрушен 34-й цех завода «Мотор Сич», где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ», — заявил он РИА Новости.

Вместе с этим была поражена подстанция «Запорожская», обеспечивавшая электричеством ряд заводов ВПК Украины.

«Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.