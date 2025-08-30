Дональд Трамп намерен отправить на Украину солдат американских частных военных компаний, утверждает британская газета Telegraph.

© Global look

В публикации говорится, что ЧВК Соединенных Штатов "могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана". Именно об этом Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками. Цель, как пишет издание, "защитить американские интересы в этой стране".

В публикации утверждается, что данный ход должен стать обходным маневром после обещаний Трампа не развертывать свои войска на Украине. ЧВК, пишет также Telegraph, могут быть использованы для помощи в восстановлении линии обороны Украины, а еще для создания новых военных баз и защиты американских предприятий.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват эскалацией.