Дрон ВС РФ снял массовое бегство бойцов ВСУ с позиций под Купянском

В Сети появилось видео массового бегства бойцов ВСУ под Купянском. Кадры, снятые российским дроном, опубликовали в Telegram-канале "Купянск Today".

БПЛА зафиксировал, как отряд из девяти украинских военнослужащих строем уходит со своих позиций по лесной дороге.

"Это что такое было? - не поверил оператор своим глазам. - Я сначала думал, это тени от деревьев падают".

Показательно, что солдат противника даже не напугала вероятная атака российских беспилотников. Хотя такое скопление бойцов в условиях современных боевых действий приводит почти к гарантированной гибели от дронов. В данном случае беглецам повезло, возможно, потому что за ним наблюдал коптер-разведчик, не оснащенный боеприпасами.

Напомним, на этой неделе ВС России существенно продвинулись на купянском направлении. Согласно данным военного эксперта Андрея Марочко, передовые подразделения достигли парка имени Комсомола, расположенного на северной окраине города. А глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщает, что российские военные берут Купянск в окружение, освобождая его приграничье.