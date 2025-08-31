Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой Народной Республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населённых пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске Харьковской области.

В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово.

По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, а также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооружённых формирований на этом участке оценены до 440 военнослужащих, танка, четырёх бронемашин, пяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили Предтечино в ДНР.