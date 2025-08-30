Дипломат назвал причину удара российских войск по ВПК Украины

Удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесен в ответ на атаки вооруженных сил республики на российские нефтеперерабатывающие завод. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

Дипломат имел в виду атаки на нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, Волгограде, поселке Афипский в Краснодарском крае.

По словам Полянского, этот факт «сознательно упускается из виду» странами Запада, которые осуждают действия России.

Дипломат сослался на сообщение Минобороны от 28 августа. Ведомство информировало, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. В пресс-службе ведомства отметили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.

Днем 28 августа глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз вызвал и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна после ночного якобы удара по зданию дипмиссии европейского объединения в Киеве.

Комментируя слова Каллас, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы украинских систем ПВО.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины.