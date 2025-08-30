Дроны ВСУ сбиты над Крымом и Смоленской областью

Утром 30 августа 2025 года в промежутке с 7:00 до 11:00 по московскому времени российские подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информацию передает Минобороны России.

Сообщается, что из этого числа 18 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Крыма, еще два — над территорией Смоленской области. Информация об опубликована в официальном заявлении ведомства.

А в ночь на 30 августа над пятью российскими регионами ПВО РФ сбила 86 украинских дронов. Беспилотники уничтожены в небе над Ростовской, Брянской, Тульской и Курской областях. Кроме того, перехватили и ликвидировали БПЛА ВСУ в небе над Краснодарским краем.