Новая тенденция с участием иностранных наемников появилась в зоне боевых действий. Иностранные боевики стали постепенно замещать украинских солдат на поле боя. Так, по данным военного эксперта, бывшего офицера американской армии Станислава Крапивника, харьковские больницы заполонили французы, скандинавы и немцы. Более того, в местных больницах раненых иностранцев лечат исключительно иностранные специалисты.

По словам эксперта, НАТО таким образом не только помогает украинцам с резервами, но и сами набивают руку для будущей войны с Россией.

Страны НАТО, похоже, затеяли двойную игру: официально заявляют, что не собираются отправлять свой контингент, но в тоже время постепенно просачиваются в ВСУ, замещая уничтоженных украинских солдат.

Так, по словам военного эксперта Станислава Крапивника, в больницах Харькова образовался перевал НАТОвских наемников. В своем Телеграм-канале эксперт написал, что на первом месте по количеству раненых — французы, на втором — скандинавы. Третье место разделили американцы, британцы, чехи. Последнее время также стало появляться много немцев.

«В больницах служит много НАТОвских докторов. Задача: стабилизировать нацистов и на поезде выслать на Запад» - отметил эксперт.

В беседе с «МК» Крапивник также рассказал, что это не единичный случай, а уже тенденция - по всей линии фронта иностранных наёмников стало больше, чем украинцев.

-С иностранными наемниками я впервые столкнулся еще под Сватово в конце 2022 года, когда польские наемники, отмечая католическое Рождество открыли огонь по нашей машине. Но сейчас поляков на линии боевого соприкосновения становится все меньше, вероятнее всего из-за больших потерь, которые они понесли за время конфликта. Более 10 тысяч поляков было уничтожено за эти четыре года войны, две тысячи уничтоженных солдат противника в Курской области были идентифицированы как поляки. Сейчас идет массовая замена поляков колумбийцами. Дело в том, что в Колумбии после окончания гражданской войны без работы осталось большое количество военных регулярной армии и боевиков из картелей.

Кроме того на Харьковском направлении было очень много чехов, которые обслуживали западную военную технику, конкретно реактивные системы залпового огня «Вампир». Украинских военных к этой технике не подпускают. Пару месяцев назад также из финской регулярной армии уволились две тысячи солдат. Это может означать только одно — маленькая бригада финнов уехала на Украину. Немцы также начали давать разрешение уезжать своим военным на СВО. Раньше туда ехали только отмороженные нацисты. Таким образом тенденция идет к постепенному замещению регулярной украинской армии иностранцами.

-Почему?

-Потому что на Украине заканчиваются люди. Там снова разрешили принимать на службу украинцев старше 60 лет и женщин необходимых армии профессий. Что касается женщин, то не исключено, что в скором времени будут мобилизовать всех, вне зависимости от того, какая у нее профессия. Поэтому ВСУ накачивают иностранцами, не особо этого скрывая. Тем более, что натовские военные из стран, которые собираются с нами воевать, едут туда, чтобы набить руку, так как у них нет опыта ведения современной войны. Так называемые «обстрелянные» военные на Западе — это люди, которые прошли воины, которые не имеют ничего общего с современной войной.

-Какие задачи они там выполняют?

-Разброс очень большой - от пехотинцев до заградотрядов, которые «присматривают» за украинцами на переднем крае. Кроме того, есть военнослужащие, которые работают на натовской военной технике и ее обслуживают. Есть офицеры, которые планируют операции. Единственное, где нет иностранцев — это «мясные» штурмы. В них они не принимают участие.

-Что нам делать?

-Уничтожать. На дипломатическом уровне возражать не имеет никакого смысла. Они воевали и будут это делать. Единственное, что мы можем, это проводить перевоспитание, желательно, ФАБами.