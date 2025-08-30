Появилась карта ночных ударов по Украине

Украинские мониторинговые ресурсы опубликовали схему комбинированного удара по военным объектам на территории страны в ночь на 30 августа.

Для поражения целей ВС РФ использовали сотню БПЛА "Герань", десятки ракет разных типов.

"Искандеры" двух типов: баллистические и крылатые, - прилетели на Украину из Ростовской области и вместе с "Геранями" ударили по военным объектам в Днепропетровской области.

В частности, в Павлограде поражены химический и механический заводы. Первый выпускал твердое ракетное топливо, на втором ремонтировали бронетехнику и делали запчасти для нее.

Под удар попал ряд АЗС в днепропетровских райцентрах, где заправляют технику ВСУ.

Пришедшая из Брянской области группа БПЛА повредила железнодорожную инфраструктуру под Киевом, из-за чего задержаны поезда с боеприпасами.

"Герани" и авиационные ракеты Х-101 нанесли удары по Дубно, Луцку и Ровно. Были прилеты в Запорожье и Виннице. В Краматорске и Славянске под удар попали места размещения подразделений ВСУ.