ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре и ВПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Для ударов российские военные задействовали ракетные комплексы «Искандер-М» и «Искандер-К», ракеты «Калибр», крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань-2». Кроме того, в воздух были подняты пять истребителей Ту-95МС и один Ту-160, задействовано около сотни дронов.

Согласно данным канала, по объектам в Днепропетровске было выпущено по меньшей мере 10 ракет за 15 минут. Зафиксированы множественные попадания, в том числе по объекту военного назначения. Отмечается, что над ракетостроительным предприятием «Южмаш» поднялся черный дым.

Российские войска приблизились к Северску

В Павлограде Днепропетровской области удары пришлись по Павлоградскому химическому заводу, где производится и хранится твердое топливо для ракет, и по Павлоградскому механическому заводу, занимавшемуся ремонтом техники и выпуском комплектующих.

В Никопольском районе Днепропетровской области поражены предприятия и автомобильная заправочная станция в Никополе, Марганце, Покровске и Миривском. В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержаны поезда с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении.

Также удары зафиксированы в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Волынской областях, а также в районах Киева и Запорожья. Подтверждено поражение пунктов временной дислокации украинских военнослужащих в Славянске, Краматорске и Новодонецком, что дополнительно ослабляет боеспособность ВСУ на передовой, добавил Mash.