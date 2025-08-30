Авиация Польши приступила к выполнению задач из-за активности России

Военно-воздушные силы Польши приступили к выполнению задач. Причиной тому послужила якобы активность России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.

© Лента.ру

«Польские и союзные военно-воздушные силы начали действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Военные не стали приводить конкретную информацию, ограничившись словами о том, что действия направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами». Там также подчеркнули, что командование вооруженных сил следит за ситуацией.

26 августа Военно-воздушные силы ФРГ подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой.