Эксперт заявил, что украинских военных вытесняют из ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВС РФ вытесняют украинские войска из Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, ВСУ контролируют менее 20% Кременских лесов.

«Сейчас очень сложно посчитать, какой же все-таки процент находится под контролем украинских боевиков, но явно уже менее 20%. И это ввиду только того, что еще существуют обширные серые зоны, поскольку межпозиционное пространство здесь на многих участках более 1 км. Мы плавно вытесняем противника с территории Луганской Народной Республики в данном районе», — поделился эксперт.

До этого Марочко сообщал, что восточная часть населенного пункта Юнаковка в Сумской области перешла под контроль армии РФ.

Российские войска приблизились к Северску

Он уточнил, что украинские военные продолжают контратаковать на Сумском направлении, ситуация остается стабильно напряженной.

Также Марочко сообщал, что российские военные успешно закрепляются в восточной части Константиновки в Донецкой народной республики. Эксперт добавил, что российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

Ранее российские военные лишили ВСУ средств снабжения под Константиновкой в ДНР.