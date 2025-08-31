Миллерово атаковали беспилотники, в городе прогремела серия взрывов

В Миллерово Ростовской области прогремели взрывы. Об этом местные жители сообщили Telegram-каналу Shot. Отмечается, что в общей сложности прозвучало четыре-пять выстрелов. Очевидцы сообщили, что средства ПВО сбивают украинские беспилотники. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Официальные ведомства ситуацию пока не комментировали. До этого в Адыгее при падении обломков БПЛА в поселке Яблоновском были повреждены стекла в 47 квартирах, 15 частных домов, два офиса и один производственный цех. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, власти намерены привлечь специалистов ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения.

Той же ночью обломки сбитого беспилотника также повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего произошел пожар.