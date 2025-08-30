Теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года.

В России изменили правила призыва на срочную службу. Соответствующие нормы уже утвердили в правительстве страны. Согласно нововведениям, решение об отправке призывника в часть теперь будет распространятся на две призывные кампании.

«РАСТЯНУЛИ» НА ГОД

Накануне правительство России утвердило новые правила, согласно которым, решение призывной комиссии об отправке гражданина на срочную службу теперь будет действовать в течение года с момента его принятия. Отмечается, что это произойдет, если молодые люди не были направлены в часть сразу.

Постановление вступило в силу 26 августа. Так, согласно документу, если призывник не был направлен к месту службы в период текущего призыва, то он подлежит отправке в армию во время следующего.

При этом ему не придется повторно проходить комиссию. Решение о направлении на военную службу сохраняет юридическую силу на протяжении года и не требует повторного рассмотрения. При этом, по обновленным правилам, призывникам могут приходить повестки для актуализации сведений. При этом призывник вправе уведомлять о произошедших изменениях в его жизни, например, о возникновении обстоятельств, дающих право на отсрочку, передают «Известия».

В апреле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий новый порядок. Отмечается, что такая мера поможет упростить работу комиссий и ускорить исполнение решений о призыве. На данный момент призыв в армию проводится в России дважды в год в весеннюю и осеннюю кампании: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПРИЗЫВ

В июле в Госдуму РФ уже был внесен законопроект, который предусматривает право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель Андрей Красов.

Они предложили установить срок призыва на весь год — с 1 января по 31 декабря, а в апреле-июле и октябре-декабре осуществлять фактическую отправку призывников в воинские части. Отмечается, что для занятых в полевых работах жителей сельской местности, педагогических работников и жителей отдельных районов Крайнего Севера будут предусмотрены особые сроки отправки на военную службу.

Сам Картаполов объяснил призыв в течение года разгрузкой военкоматов, которые, по его словам, в нынешней системе работают в режиме «аврала» дважды в год. В интервью РИА Новости политик отметил, что растянутый по времени график позволит проводить отбор более планомерно и без спешки, а также даст призывникам возможность проходить необходимые процедуры в удобное для них время.

При этом юрист в области военного права Иван Самарин в беседе с НСН заметил, что, если законопроект о круглогодичном призыве на военную службу будет принят, он разгрузит очереди в военкоматах, однако призывникам будет сложнее оспорить решение призывной комиссии и собрать необходимые документы.

«С одной стороны, при нынешней системе в военкоматах огромные очереди из призывников, а оценка состояния здоровья проводится очень поверхностно. С другой стороны, если, например, 16 июля (на следующий день после окончания весеннего призыва) провести медкомиссию и заседание призывной комиссии, а призывать человека в армию 1 октября, то пройдет два с половиной месяца, за это время состояние здоровья призывника может измениться. Могут появиться и другие основания для отсрочки. Поэтому возникает проблема с оспариванием решения призывной комиссии по обстоятельствам, которые появились уже после вынесения ее решения. Вместе с тем будет сложнее бегать от призыва», - подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, что за первые пять месяцев 2025 года в стране около 175 тысяч контрактников прибыли в воинские части, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».