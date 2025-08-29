Белоусов сообщил об увеличении плана набора контрактников в 2025 году

План набора военнослужащих на службу по контракту на 2025 год был увеличен, его показатели успешно выполняются. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

Он назвал комплектование войск РФ «ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий».

«Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту», — отметил Белоусов.

По его словам, его показатели «в целом выполняются».

Также Белоусов отметил рост темпов продвижения ВС РФ в зоне СВО: от 300-400 квадратных километров за месяц в начале года до 600-700 квадратных километров в настоящее время.