Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой серьезной
Ситуация на Красноармейском направлении остается самой серьезной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский телеканал «Общественное. Новости».
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные действия в Харьковской области и ДНР. Зеленский добавил, что на Запорожском направлении изменений нет.
Боец ВС РФ с позывным «Проказник» рассказал, что российские военнослужащие на Красноармейском направлении в ДНР вышли из окружения ВСУ по открытому полю. По его словам, украинские солдаты зашли за спины российских военных, когда они готовились к штурму. ВСУ начали обстреливать позиции российских бойцов, в том числе из миномета.
До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что Национальная гвардия Украины перебрасывает на Красноармейское направление из Харьковской области часть подразделений.