Многие граждане Колумбии отправляются на Украину для участия в войне и получения навыков ведения боевых действий. Об этом РИА Новости заявила министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио.

© Соцсети

«Мы не отрицаем, что наемничество реально существует. Многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в войне», — сказала она.

Латиноамериканцы соглашаются на службу в украинской армии, получив общения больших гонораров и комфортных условий службы. Однако их нередко используют непосредственно на линии боестолкновения.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

По информации ведомства, во время обыска у иностранцев нашли военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь». Кроме того, силовики обнаружили документы, подтверждающие участие граждан Колумбии в незаконных действиях.