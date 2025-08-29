Белоусов рассказал о зарплатах медиков в зоне СВО

Гражданские врачи в зоне СВО получают заработную плату втрое больше, чем в регионах, в которых они работали до мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

Белоусов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил увеличить оплату труда гражданского медицинского персонала в зоне проведения СВО на 200% для врачей и на 100% для среднего и младшего медицинского персонала. Министр отметил, что эта мера позволила увеличить укомплектованность полевых госпиталей и больниц в новых регионах.

По словам Белоусова, он лично уже поручил проработать меры по материальной поддержке военных врачей для сохранения имеющегося кадрового потенциала.

Кроме того, он отметил, что сроки медосвидетельствования раненых военных сократились в два раза благодаря созданию шести новых мобильных военно-врачебных комиссий (ВВК).