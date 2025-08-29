На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Санкт-Петербурге заложили морской тральщик «Леонид Балякин».

Об этом пишет ТАСС.

«Мы закладываем очередной серийный 15-й морской тральщик проекта 12700. По сложившейся флотской традиции корабли данного класса носят имена выдающихся советских военачальников», — заявил на торжественной церемонии начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Кроме него, в церемонии закладки приняли участие первый заместитель генерального директора СНСЗ Сергей Макеев, главный инженер ЦКБ «Алмаз» Михаил Алёшин, а также работники и ветераны завода.

