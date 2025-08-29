В Армении начали расследование из-за видео с мотоциклистом на границе
Минобороны Армении начало служебное расследование из-за распространившегося в интернете видео, на котором мотоциклист беспрепятственно подъезжает к боевым постам армии республики на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян, передает РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, представившийся швейцарским мотоблогером Сандро Шмидом, подъезжает к блокпосту. При этом военнослужащие вместо задержания начинают непринужденно беседовать с ним. Один из военных даже в шутку просит прокатить его на мотоцикле. Позже швейцарец просто уезжает.
«В интернете и СМИ распространяется видеозапись с участием мотоциклиста и военнослужащих на боевой позиции. Сообщаем, что в связи с этим назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств», — прокомментировал это Торосян.